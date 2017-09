Yerno de Trump utilizó email personal para mensajes oficiales

WASHINGTON D.C. (AP )

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, utilizó ocasionalmente su correo electrónico personal para comunicarse con funcionarios en la Casa Blanca, dijo su abogado el domingo.



De enero a agosto, Kushner envió o respondió desde su cuenta privada menos de 100 correos electrónicos relacionados con personal de la Casa Blanca, afirmó el abogado Abbe Lowel en un comunicado.



“Habitualmente fueron reenvíos de artículos noticiosos o comentarios políticos, y ocurrieron más a menudo cuando alguien comenzó el intercambio con el envío de un correo electrónico a su cuenta personal y no a su dirección en la Casa Blanca”, declaró Lowell.



El abogado dijo que Kushner, un importante colaborador de Trump, utiliza su dirección de la Casa Blanca para discutir asuntos de la Casa Blanca y que cualquier correo electrónico no personal fue reenviado a su cuenta oficial y preservado.



La publicación Politico fue el primer medio en informar que Kushner utiliza un correo electrónico privado.



El uso de correos electrónicos personales para tratar asuntos de gobierno es un proceder políticamente delicado que tuvo fuerte peso en las elecciones presidenciales del año pasado.



Hillary Clinton fue investigada por el FBI durante gran parte de su infructuosa campaña presidencial debido a que utilizó un servidor para sus correos privados durante su periodo como secretaria de Estado.



El exdirector del FBI, James Comey, dijo que aunque Clinton y sus colaboradores fueron “descuidados en extremo” en la forma como manejaron información clasificada, no hubo evidencia de que hubieran tenido la intención de infringir la ley. Comey recomendó que no se enjuiciara a nadie.



Trump afirmó durante la campaña que Clinton merecía ser enjuiciada y continuó sugiriéndolo incluso después de que ganara la presidencia.



Durante un acto político efectuado el domingo en Alabama, Trump respondió a los gritos de la multitud de “enciérrenla” que “ustedes deben hablar de eso con (el secretario de Justicia) Jeff Sessions”.