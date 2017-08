Nuevo escándalo de faldas en ejército de EU

(SUN)

Miembros del ejército estadounidense asignados al equipo de comunicación del vicepresidente de ese país, Mike Pence, para su gira por Latinoamérica fueron retirados de servicio tras descubrirse que ingresaron con mujeres a sus habitaciones de hotel previo a la llegada de él, revelaron tres funcionarios de Defensa a la cadena NBC.



Aún no se sabe si las mujeres en cuestión eran prostitutas y el asunto está bajo investigación, dijeron las fuentes a NBC, que añadieron que los miembros en servicio afectados pertenecen tanto al ejército como a la Fuerza Aérea y que no registraron a sus acompañantes cuando las ingresaron al hotel.



Los tres funcionarios de Defensa dijeron a NBC que los hechos habrían ocurrido en Colombia, pero otro funcionario del mismo ente dijo a la televisora que se produjeron en Panamá. Una fuente de la Casa Blanca dijo a la cadena que el vicepresidente de EU aún no había partido de Estados Unidos cuando se registró el incidente, del cual se enteró el personal de Pence al ver el video de una cámara de seguridad evidenciando la conducta de los miembros en servicio.



Los afectados recibieron la orden de regresar a EU y fueron removidos de sus funciones en la Casa Blanca. En 2012, ocho agentes del Servicio Secreto que estaban en Colombia de avanzada para el viaje del entonces presidente Barack Obama fueron despedidos por haber llevado prostitutas a sus cuartos de hotel.