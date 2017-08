Casa Blanca reitera posible cierre del Gobierno por muro de Trump

(SUN)

La Casa Blanca sostuvo hoy que el presidente de Estados Unidos Donald Trump sigue comprometido a construir el muro en la frontera con México, pero evitó reiterar la amenaza de paralizar al gobierno federal a menos que el Congreso apruebe los recursos, según Notimex Sarah Huckabee, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el muro fronterizo es una prioridad para Trump, ya que es vital para la seguridad, para el sistema migratorio.La Casa Blanca salió así al paso de las críticas que recibió Trump tanto del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, como de senadores demócratas, por condicionar la operación del gobierno federal a la construcción del muro.Aunque Huckabee Sanders evitó hablar de la amenaza del mandatario, leyó un comunicado conjunto de Trump y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, donde ambos se comprometen a trabajar en temas como el muro, el alivio fiscal y el fortalecimiento de las fuerzas armadas.“Esperamos trabajar con el Congreso para obtener el financiamiento para el muro (...) Este es un gran paso adelante”, manifestó la vocera presidencial.Durante el mitin político que realizó esta semana en Phoenix, Arizona, Trump calificó a los demócratas de "obstruccionistas" por supuestamente bloquear su agenda legislativa, incluida la construcción del muro, por lo que dijo que presionará por los fondos, aún a costa de cerrar el gobierno.Sin embargo, la idea fue rechazada por el congresista Paul Ryan, quien aseveró: "No creo que un cierre del gobierno sea necesario y no creo que la mayoría de la gente quiera un cierre del gobierno, incluidos nosotros".Por su parte, Nita Lowey, la demócrata de más alto rango en el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, desechó también la amenaza del mandatario."Gastar decenas de miles de millones de dólares en un muro inútil e inmoral no va a ir a ningún lado con los demócratas (...) Si el presidente cumple su amenaza de paralizar el gobierno, él y sus operadores deberán asumir plenamente la responsabilidad", puntualizó Lowey.La Cámara de Representantes aprobó ya un presupuesto de mil 600 millones de dólares para el muro, pero no así el Senado.El Congreso reanudará sesiones el mes próximo y deberá alcanzar un acuerdo para aprobar el presupuesto del año fiscal 2018 antes del 30 de septiembre o, de lo contrario, se provocaría la paralización del gobierno federal.