General EU jura aniquilar al Estado Islámico en Afganistán

KABUL, Afganistán (AP)

Las fuerzas de seguridad afganas con ayuda del apoyo terrestre y aéreo de Estados Unidos y la OTAN aniquilarán la filial del grupo Estado Islámico en el país y los restos de Al Qaeda, afirmó el jueves el comandante de las fuerzas estadounidenses en el país, general John Nicholson.



El militar también envió un mensaje al Talibán: “Dejen de luchar contra sus compatriotas. Dejen de matar a civiles inocentes. Dejen de sembrar las penurias y la miseria entre el pueblo afgano. Depongan las armas y súmense a la sociedad afgana. Ayuden a construir un futuro mejor para este país y sus propios hijos”.



Nicholson y Hugo Llorens, encargado de asuntos de la embajada estadounidense, dijeron a la prensa en Kabul que la nueva estrategia anunciada el lunes por el presidente Donald Trump constituía una promesa a los afganos de derrotar juntos el terrorismo e impedir que grupos terroristas cuenten con refugios.



“No fracasaremos en Afganistán”, dijo Nicholson. “Nuestra seguridad nacional depende de ello, así como la seguridad de Afganistán y la de nuestros aliados y socios”.



Pero el vocero del Talibán, Zabihullah Mujahid, se mostró desafiante en una entrevista telefónica con The Associated Press: “No entregaremos nuestras armas a nadie y nuestro Talibán seguirá combatiendo hasta que el último soldado de Estados Unidos ya no esté aquí en Afganistán”.



Altos funcionarios estadounidenses dijeron que Trump enviaría como máximo 3 mil 900 efectivos más, algunos de los cuales partirían casi inmediatamente. Pero Nicholson no habló de plazos y se limitó a decir que “en los próximos meses, fuerzas de Estados Unidos, Afganistán y la OTAN incrementarán su misión de entrenamiento, asesoría y ayuda en Afganistán. E incrementaremos nuestro apoyo aéreo a las fuerzas de seguridad afganas”.



Nicholson elogió en particular los comandos y fuerzas especiales afganas conocidas como Ktah Khas, al señalar que no habían perdido una sola batalla, y que había planes para duplicar sus efectivos.