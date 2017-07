Acusan a joven de 16 años de apuñalar a sacerdote en California

APPLE VALLEY, California (AP )

Una joven de 16 años fue arrestada bajo sospecha de haber apuñalado a muerte a un hombre de 79 años que era ministro asociado de una iglesia en el Sur de California, informaron las autoridades el lunes.



Los agentes encontraron el sábado el cadáver del hombre, con múltiples cortadas, en su apartamento en el pueblo de Apple Valley, en el Desierto de Mojave, dijo el departamento de policía del condado San Bernardino a través de un comunicado.



La víctima y la sospechosa se conocían, informaron los agentes aunque no nombraron un posible motivo del delito. Los investigadores creen que los dos estaban discutiendo y que la niña atacó al hombre antes de huir con el auto de la víctima.



La sospechosa fue arrestada el domingo y llevada a una correccional juvenil.



La víctima fue identificada como el reverendo Willie Hunter, ministro asociado de la Iglesia Cristiana Bautista de Apple Valley, de acuerdo con feligreses y funcionarios de la iglesia.



“Su muerte conmocionó a la iglesia”, dijo el amigo de Hunter, Frank Kelly al periódico Daily Press. “Él era un querido hermano y será extrañado”.



Kelly dijo que Hunter no estaba casado y que “era muy devoto al Señor”, a su iglesia y a su comunidad.



La sospechosa, quien no ha sido nombrada, podría enfrentar un cargo de asesinato.