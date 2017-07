Trump intensifica críticas a su secretario de justicia

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente estadounidense Donald Trump fustigó de nuevo a su secretario de Justicia Jeff Sessions, refiriéndose a él en un mensaje en Twitter como “asediado” y preguntado por qué Sessions no está investigando los supuestos contactos de Hillary Clinton con Rusia.



Quejándose sobre las actuales investigaciones sobre interferencia rusa en las elecciones del 2016 e interrogantes sobre si su campaña coludió con Rusia, Trump volvió a centrar su ira en Sessions, que una vez fue uno de sus más estrechos aliados.



"Entonces, por qué las comisiones y los investigadores, y por supuesto el atribulado secretario de justicia, no están examinando las relaciones de la Deshonesta Hillary con Rusia?”, dijo Trump en Twitter el lunes. Su mensaje se produjo apenas horas antes de que su yerno, el asesor de la Casa Blanca Jared Kushner, viajara al Capitolio para ser entrevistado sobre su reunión con rusos.



Durante un evento en la Casa Blanca, Trump ignoró una pregunta gritaba sobre si Sessions debería renunciar.



El tuit del presidente sobre Sessions llega menos de una semana después que Trump, en una entrevista con The New York Times, criticó a Sessions por excusarse de la pesquisa sobre Rusia, diciendo que nunca debió haber aceptado el puesto de secretario de Justicia, diciendo que nunca debió haber aceptado el puesto. Sessions se excusó de la pesquisa este año tras revelarse que se había reunido con un alto diplomático ruso el año pasado.



La semana pasada, Sessions dijo que planeaba seguir en el cargo.



Trump ha estado enfurecido desde hace meses por la decisión de Sessions, considerándola desleal y resintiendo que el secretario de justicia no le avisó previamente a la Casa Blanca antes de hacer el anuncio de que es excusaba de la pesquisa.



Los dos no han hablado desde la publicación de la entrevista del Times, de acuerdo con la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders. Y sus conversaciones en semanas recientes han sido infrecuentes, pues Trump no puede perdonar la acción del secretario de Justicia, de acuerdo con tres asesores de la Casa Blanca.



Las críticas a Sessions en la entrevista no fueron un plan calculado para forzar al secretario de Justicia a renunciar, sino la exasperación de Trump con su aliado, de acuerdo con los asesores, que hablaron a condición de preservar el anonimato.