Hallan copia única de Declaración de Independencia de EEUU

LONDRES, Inglaterra(AP )

Una copia única de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue descubierta en un lugar inesperado: en Inglaterra.



La copia, similar a la que es vista por millones de personas cada año los Archivos Nacionales en Washington, ha estado guardada en una oficina local de archivos en el sureste de Inglaterra olvidada por los historiadores. Su significancia no fue comprendida sino hasta hace poco, cuando la investigadora de Harvard Emily Sneff tropezó con una mención en un catálogo sobre la colección de documentos de la oficina. Algo despertó su curiosidad: la copia estaba escrita sobre pergamino.



Y cuando Sneff y la profesora de Harvard Danielle Allen vieron el documento, quedaron impactadas.



"Hemos visto muchas copias, pero nada como esto", dijo el lunes Allen a The Associated Press.



El trabajo detectivesco de Sneff y Allen llevó a un descubrimiento que podría arrojar nueva luz sobre el documento fundador de Estados Unidos.



El equipo estudió el documento durante dos años y lo vieron físicamente antes de compartir sus conclusiones con otros historiadores la semana pasada.



Los expertos dataron la que ahora es llamada la "Declaración de Sussex" a la década de 1780, un momento de conmoción política previo a la Asamblea Constituyente, cuando la nueva nación estaba luchando para sobrevivir como una asociación poco firme de estados gobernada por los Artículos de la Confederación.



El documento tiene una medida de 24 pulgadas por 30 pulgadas (60,9 centímetros por 76,2 centímetros), la misma que el documento albergado en los Archivos Nacionales. Además, al igual que el documento en los archivos, está escrito a mano sobre pergamino, los únicos dos de su tipo conocidos hasta ahora.



Pero también existen diferencias cruciales: los nombres no están en el mismo orden. Por ejemplo, John Hancock no está listado primero o de manera destacada, y los firmantes no están agrupados por estado.



Los historiadores creen que la Declaración de Sussex pudo haber sido propiedad del Tercer Duque de Richmond, conocido como el "Duque Radical" debido a su apoyo a la Revolución Estadounidense. El pergamino pasó a la posesión de un abogado local que representó a la familia. Fue depositado en la Oficina de Archivos de West Sussex en la década de 1950.



Pero sigue sin estar claro cómo llegó el documento a Gran Bretaña.



Los investigadores del Declaration Resources Project planean examinar el documento en los próximos meses con el fin de clarificar su procedencia, y hacer digitalización hiperespectral con la esperanza de descifrar texto en la parte alta del pergamino que parece haber sido raspado.