No descarta EU ataque a Norcorea por pruebas nucleares

WASHINGTON D.C. (AP )

Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, no descartó un ataque estadounidense contra Corea del Norte si Pyongyang vuelve a probar otro dispositivo nuclear.



En varias entrevistas transmitidas el lunes, Haley elogió que China presionara a Corea del Norte para que dejara de hacer pruebas de misiles y calificó al líder norcoreano, Kim Jong Un, de inestable y paranoico.



Haley dijo en el "Today Show" de la NBC que "no haremos nada, a menos que nos dé un motivo para hacer algo", como atacar la base militar de Estados Unidos o utilizar un misil balístico intercontinental.



Al preguntarle qué sucedería si Corea del Norte prueba otro misil o dispositivo nuclear, Haley dijo: "Creo que entonces el presidente se involucraría y decidirá qué sucederá".



Corea del Norte ha estado tratando desde hace tiempo de colocar una ojiva nuclear en un misil balístico intercontinental, o ICBM, capaz de llegar a Estados Unidos continental. El país comunista llevó a cabo dos pruebas nucleares el año pasado, lo que pudo haber aumentado su conocimiento en cuanto a la elaboración de armas nucleares suficientemente pequeñas para caber en misiles de largo alcance.



Funcionarios de Corea del Sur dicen que es posible que su vecino del Norte lleve a cabo su sexta prueba nuclear o su primera prueba de lanzamiento de un ICBM alrededor del aniversario de la fundación de su ejército el martes.



Haley dijo que Estados Unidos trabaja con China para presionar a Corea del Norte en relación a pruebas nucleares y otros temas, entre ellos la detención durante el fin de semana de un ciudadano estadounidense, lo que aumentó a tres el número de estadounidenses detenidos ahí.



Agregó que las detenciones de Corea del Norte son un intento de tener algo para negociar para entablar conversaciones con Estados Unidos.



"Nos enfrentamos con un líder agobiado y que intenta demostrar a sus ciudadanos que tiene poder", dijo Haley en "CBS This Morning".