Periodista regresa a Italia tras estar detenido en Turquía

ROMA(AP)

Un periodista italiano regresó a casa el lunes tras haber estado detenido dos semanas en Turquía, aparentemente porque ingresó a un área cerca de la frontera siria sin el permiso necesario.



Gabriele Del Grande, bloguero y documentalista que ha escrito sobre refugiados, estaba detenido en el Sur de Turquía. Llegó el lunes al aeropuerto de Boloña en un vuelo de Turquía.



Dijo que había sido bien tratado. "No me tocaron ni un pelo", dijo. Pero agregó que no entendía por qué fue detenido por agentes vestidos de civil.



"Siento que es ilegal lo que me ocurrió a mí, un periodista privado de su libertad por 14 días por hacer su trabajo", dijo ante colegas en el aeropuerto.



En Turquía, un funcionario del gobierno dijo que el periodista fue detenido el 9 de abril por ingresar ilegalmente a una zona militar en la frontera con Siria, cerca del pueblo de Reyhanli, en la provincia de Hatay, y porque estaba trabajando sin el permiso que los periodistas tienen que obtener.



El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato en línea con regulaciones del gobierno que prohíben que servidores públicos hablen con periodistas sin previa autorización, dijo que Del Grande fue trasladado en algún momento a un centro de expatriación en la provincia de Mugla, en el suroeste de Turquía.