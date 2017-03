Empresa china compra fuerte participación en SeaWorld

NUEVA YORK, EU(AP)

Las acciones de SeaWorld, que habían perdido prácticamente la mitad de su valor desde que comenzó el escrutinio por tener orcas en cautiverio, subieron 12% el viernes después de que se anunció que recibirá una inversión de parte de una empresa china importante.



La compañía con sede en Orlando, Florida, anunció que el corporativo chino de bienes raíces Zhonghong Zhuoye Group Co. le comprará a Blackstone Group una participación de 21% en SeaWorld, a un precio de 23 dólares por acción.



La junta de SeaWorld crecerá a 11 integrantes con la llegada de Yoshikazu Maruyama, presidente de operaciones de Zhonghong para Estados Unidos.



Las visitas a los parques que son propiedad de SeaWorld Entertainment Inc. han mermado desde que salieron los documentales "Blackfish" en 2013, en los cuales se indica que el maltrato que se le dio a una de sus orcas hizo que el animal matara a una de sus entrenadoras.



La empresa informó el año pasado que dejaría de tener orcas en cautiverio y que ya no las presentaría en shows.