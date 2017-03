Australia dice que no necesita elegir entre China y EU

CANBERRA, Australia (SUN)

Australia no necesita elegir entre Estados Unidos y China, dijo el primer ministro australiano al anunciar un acuerdo de exportación de carnes al país asiático.



El primer ministro Malcolm Turnbull y el premier chino Li Keqiang asistieron a la firma de acuerdos bilaterales en el marco de su pacto de libre comercio firmado hace dos años.



China aceptó eliminar una norma que permite a solo 11 exportadores australianos vender carnes congeladas por valor de 400 millones de dólares australianos (300 millones de dólares estadounidenses) a la creciente clase media china.



China estará abierta a todos los exportadores australianos autorizados.



"Australia es el único país del mundo con semejante acceso al mercado" dijo Turnbull a la prensa. "Este nuevo acuerdo impulsará el crecimiento hacia el futuro".



Turnbull rechazó argumentos de que Australia deberá elegir entre su socio principal en materia de seguridad, Estados Unidos y el más importante socio comercial, China, al aumentar las tensiones entre las dos primeras economías mundiales".



"Washington es un aliado firme y fuerte, un buen amigo y Beijing es un muy buen amigo", dijo Turnbull. "La idea de que Australia debe elegir entre China y Estados Unidos no es correcta".



Li, quien el miércoles advirtió que Australia no debe "tomar partido como sucedió durante la Guerra Fría", coincidió con el mandatario australiano.



"Creemos que la cooperación China-Australia beneficiará a otros países y regiones y esta cooperación no apuntará contra otro tercero", dijo a través de un traductor, en alusión a Estados Unidos.



Washington ha cuestionado algunos aspectos de la relación comercial entre los chinos y los australianos, en particular la decisión de Canberra de permitir que la empresa china Landsbridge obtenga un arriendo de 99 años sobre el estratégico puerto de Darwin, un centro de entrenamiento de los Marines estadounidenses.