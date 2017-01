"¡Construiremos el muro!": Tuitea Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó desde su cuenta de Twitter que mañana será "un gran día" en materia de seguridad, nacional. "¡Construiremos el muro!", tuiteó."Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!" se lee en su cuenta certificada.El tuit se da luego de que versiones de dos funcionarios citados por AP bajo anonimato apuntaran a que mañana se darán órdenes ejecutivas en materia de migración.El diario New York Times asegura que el mandatario ordenará este miércoles la construcción del muro fronterizo, de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca.El rotativo, en su versión digital, adelanta además que Trump congelará el programa de admisión de refugiados, especialmente aquellos provenientes de Siria.Según el cable de AP, Trump comenzará el miércoles a emitir órdenes ejecutivas sobre la inmigración, empezando con pasos para fortalecer la seguridad fronteriza —incluido su muro propuesto en la frontera entre Estados Unidos y México— y otras medidas internas para controlar a los migrantes, según dos funcionarios del gobierno.Días después, se espera que el mandatario tome medidas para restringir el flujo de refugiados a Estados Unidos. Un funcionario dijo que existe la expectativa de que Trump dé a conocer estrategias contra la inmigración en los próximos días.