Esposa de Lula da Silva sufre un derrame cerebral

SAO PAULO, Brasil(AP )

Dona Marisa Letícia foi hospitalizada nesta terça-feira. Estamos torcendo muito para que ela se recupere logo. #ForçaDonaMarisa pic.twitter.com/OLRjeKax3F — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 24 de enero de 2017

La ex primera dama brasileña, Marisa Leticia Lula da Silva, sufrió un derrame cerebral, informó un hospital de Sao Paulo.La mujer de 66 años fue hospitalizada este martes tras la apoplejía, dijo Gabriel Luccas, portavoz del hospital Sirio-Libanés. No se dieron más detalles sobre su estado.Su marido, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en Twitter que "está echándole vítores para que se recupere pronto".Lula fue mandatario de Brasil de 2003 a 2011 y ahora enfrenta acusaciones de corrupción, al igual que su esposa.A pesar de los cargos, el ex presidente sopesa volver a postularse al puesto en 2018, y encuestas recientes han indicado que podría encabezar las preferencias del público.