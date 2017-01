Trump impone censura total de prensa en agencia ambiental

WASHINGTON D.C. (AP)

El gobierno de Donald Trump ha impuesto la censura total de prensa en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y prohibido el otorgamiento de nuevos contratos o subsidios.



Correos electrónicos enviados al personal de la EPA desde la investidura de Trump y vistos por The Associated Press prohíben emitir comunicados de prensa, actualizar blogs o publicar mensajes en las cuentas de la agencia en las redes sociales.



El gobierno ha ordenado una "suspensión temporaria" de todas las actividades nuevas en la agencia, lo que incluye las asignaciones de tareas a los contratistas.



La EPA no respondió a los pedidos de declaraciones por teléfono o correo electrónico el lunes y martes.