Celac celebra cumbre, podría analizar relación con Trump

BÁVARO, República Dominicana(AP)

Los presidentes de América Latina y el Caribe o sus representantes se reúnen a partir del martes para discutir planes sobre migración, seguridad y narcotráfico en medio de la incertidumbre sobre las relaciones de la región con el nuevo presidente estadounidense Donald Trump.El vínculo comercial y político con la nueva administración estadounidense no forma parte de la agenda oficial del encuentro, pero el canciller dominicano Miguel Vargas no descartó que el tema sea abordado durante la reunión plenaria de gobernantes el miércoles."El propósito nuestro es profundizar y sostener las relaciones al máximo nivel con los Estados Unidos, porque el compromiso en el caso de los países que componen Celac, en términos de relaciones, es con el gobierno y con el pueblo norteamericano" y no sólo con el nuevo presidente, detalló Vargas en una entrevista con Listín Diario.La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) será inaugurada por el presidente dominicano Danilo Medina la noche del martes en un lujoso complejo hotelero de la zona turística de Bávaro, 200 kilómetros al oriente de Santo Domingo.De forma previa el encuentro de mandatarios, los cancilleres y representantes de las 33 naciones que componen el grupo diseñarán el martes la declaración que suscribirán los gobernantes sobre seguridad alimentaria, migración y lucha contra el narcotráfico.Los mandatarios también tienen previsto suscribir 20 resoluciones individuales, incluida una para pedir el fin del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba.La cumbre regional se celebra unos días después de que Trump asumiera como jefe de Estado con un discurso proteccionista y anunciara que renegociará el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. También tiene previsto renegociar un acuerdo similar con Centroamérica y República Dominicana.Trump ha insistido en que hará que México pague por la eventual construcción de un muro a lo largo de la frontera bilateral para contener la migración hacia Estados Unidos e impondrá nuevos aranceles a ciertas importaciones.El republicano no ha detallado su política hacia Cuba luego de que su antecesor Barack Obama restableciera los vínculos diplomáticos con la isla.A la cumbre han confirmado su asistencia los presidentes de Bolivia, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, México y Venezuela.La presidenta de Chile Michelle Bachelet canceló su asistencia debido a los incendios registrados en los últimos días en su país.