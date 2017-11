Pistolero en Las Vegas disparó más de mil 100 balas

LAS VEGAS (AP )

El principal funcionario policial de Las Vegas dijo que el pistolero que mató a decenas de personas en un concierto el mes pasado en la ciudad disparó más de mil 100 balas.



El nuevo cálculo del alguacil Joe Lombardo ofrece más detalles sobre la peor masacre en la historia moderna de Estados Unidos.



Lombardo dijo a Las Vegas Review-Journal que se enteró de la cifra, no reportada previamente, porque el laboratorio forense de su departamento está trabajando con el FBI para procesar toda la evidencia de balística.



Stephen Paddock mató a 58 personas e hirió a centenares más el 1 de octubre al disparar andanadas de balas desde una suite en el piso 32 del hotel Mandalay contra los asistentes a un festival de música country, antes de suicidarse cuando se acercaban los agentes de la ley.



La policía ha dicho que no ha determinado el motivo de Paddock ni porqué dejó de disparar. Lombardo dijo que las autoridades encontraron cuatro mil balas no usadas en su habitación.