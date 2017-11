Alerta Washington Post por "muro invisible" de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

Aunque Donald Trump no ha podido hacer realidad el muro fronterizo que prometió en campaña, sí ha iniciado la construcción de un "muro invisible" de medidas burocráticas para detener la migración, destaca The Washington Post en un reportaje.



El Presidente estadounidense y su Administración, señala el diario, han impulsado medidas para reducir el número de refugiados, acelerar las deportaciones y terminar la residencia provisional de más de un millón de personas.



Si bien algunas acciones han llamado mucho la atención, advierten, otras se han implementado de forma más silenciosa.



"Está construyendo un muro virtual con sus acciones y su retórica", dijo al medio Kevin Appleby, director de políticas migratorias del Centro para Estudios de Migración, un grupo de expertos sin fines de lucro.



El domingo se anunció que en 2019 terminará con un programa que mantiene a 59 mil haitianos refugiados en el país por el terremoto de 2010, y este mes también se eliminó un programa de residencia provisional para unos 2 mil 500 nicaragüenses.



MENOS REFUGIADOS



Además, redujo la cantidad de refugiados que Estados Unidos está dispuesto a aceptar anualmente de 110 mil a 45 mil y ordenó investigaciones exhaustivas para volver más difícil su entrada. También eliminó un programa más pequeño específicamente para refugiados que huyen de la violencia en América Central.



En cuanto a la migración legal, Trump ha impulsado legislación para reducir la emisión de residencias permanentes de 1 millón a 500 mil al año, y darle prioridad a los migrantes por sus habilidades y currículum, y no sus lazos familiares, como se hace actualmente.



Además, Trump puso fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, el programa de administración de Obama que otorgó permisos de trabajo a 690 mil jóvenes inmigrantes llevados al país cuando eran niños.