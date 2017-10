Asegura EU que no busca sabotear relación con México por Tlcan

(SUN)

Estados Unidos y el presidente Donald Trump están conscientes de los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), por lo que no buscan sabotear la relación comercial con México, dijo John Sullivan, subsecretario de Estado de EU.



“El Tlcan nos ha beneficiado en los últimos 25 años, hay que modernizarlo y hay que renegociarlo, hay que actualizarlo y eso es lo que dice el presidente Trump. Realmente no estamos buscando sabotear la relación con México, porque es demasiado profunda y el TLCAN va más allá”, expresó el funcionario.



Durante su participación en la Cumbre de Negocios 2017, Sullivan consideró que la relación entre México y Estados Unidos no está en un punto bajo, sino en un punto interesante.



“Nuestra relación no está en un punto bajo, es imposible tener una relación tan compleja como la que Estados Unidos tiene con algunos otros países. Nuestros lazos con México, nuestra herencia e historia, además de la frontera compartida nos hace inseparables”, manifestó.