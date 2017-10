Oklahoma: Niño es acusado de matar a otro con una ballesta

OKLAHOMA, EU(AP)

Un menor de 13 años fue arrestado después de que las autoridades en el Centro de Oklahoma declaran que disparó una flecha desde una ballesta, matando a un niño de 10 años e hiriendo al hermano menor de la víctima.El alguacil del condado de Lincoln, Charles Dougherty, informó que Austin Almanza fue asesinado el sábado por la noche después de que el adolescente disparó la flecha, que atravesó el cuerpo de Austin y golpeó al hermano de Austin en el brazo. La edad del hermano no fue revelada.El sheriff declaró durante una conferencia de prensa el lunes que Austin no murió "a causa de un accidente".Dice que una disputa que involucró a los tres niños llevó al asesinato. Él no dio a conocer el nombre del sospechoso.Dio a conocer que los agentes están investigando el caso como un homicidio y planean dar sus conclusiones al fiscal del condado que tomará una decisión sobre los cargos.