Gobernadores de oposición prestan juramento en Venezuela

CARACAS(AP )

Cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en los comicios del 15 de octubre se juramentaron el lunes ante la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por oficialistas, pese a considerar que esa instancia legislativa es inconstitucional.



Los cuatro miembros de la oposición pertenecen al partido Acción Democrática y la noticia de su juramentación fue confirmada a través de Twitter por Delcy Rodríguez, ex canciller y actual presidenta de la Constituyente.



Hasta ahora el único faltante es el gobernador electo del estado Zulia, precisó Rodríguez.



La Mesa de la Unidad Democrática, alianza integrada por casi tres decenas de partidos opositores, había repetido que sus nuevos gobernadores no prestarían juramento ante la Constituyente debido a su carácter ilegítimo, pero antes de las elecciones el presidente Nicolás Maduro advirtió que quienes resultaran vencedores debían subordinarse ante este organismo para poder asumir sus cargos. De no hacerlo, sugirió el mandatario, los puestos podrían quedar vacantes y se convocaría a nuevas elecciones en los estados que lo requirieran.



La Constituyente fue integrada en julio después de una elección en la que la oposición se negó a participar. Desde que se instaló el 4 de agosto, sus integrantes no han dejado lugar a dudas de que sus poderes son virtualmente ilimitados y que están dispuestos a emplearlos.



Decenas de gobiernos extranjeros —entre ellos Estados Unidos, Canadá Francia y varios latinoamericanos— se han mostrado críticos ante la situación.