Apuñalan a destacada periodista radiofónica en Moscú

#TatyanaFelgenhauer ‘Nobody defends us’: #RussianJournalists respond to #KnifeAttack | World news | The Guardian - https://t.co/7ho1IjrJoB pic.twitter.com/UbJFCRUGl4

Unidentified assailant stabbed Russian journalist Tatyana Felgengauer in the neck at her office in Moscow. https://t.co/upjway1lhT