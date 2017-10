Muere una turista española en favela de Brasil

(GH)

Una turista española murió baleada por policías en una favela de Río de Janeiro cuando el vehículo en que viajaba ignoró un puesto de control vial.



El suceso ocurrió el lunes, justo después de un tiroteo entre policías y presuntos narcotraficantes en Rocinha, una de los barrios pobres más grandes de Brasil.



Dos oficiales resultaron heridos, dijo la fuerza en un comunicado.



Añadió que a eso de las 10:30 a.m., un automóvil pasó por alto un puesto de control vial y los uniformados dispararon sus armas.



Agregó que cuando los policías llegaron al vehículo se percataron que los pasajeros eran turistas.



La española fue llevada a un hospital pero murió debido a sus heridas.



Su identidad no ha sido revelada.



El comunicado no tenía más información.



Llamadas y correos electrónicos pidiendo más información no fueron contestados de inmediato.