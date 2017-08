Policía de Holanda detiene camioneta con tanques de gas

LA HAYA, Holanda (AP )

Policía de Rotterdam detuvo el miércoles al conductor de una vagoneta con placas de España en la que transportaba varios tanques de gas, después de que la ciudad cancelara el concierto de un grupo estadounidense a causa de una amenaza, informó el alcalde.Un funcionario español de contraterrorismo dijo que la vagoneta no está relacionada a los atentados en los que murieron 15 personas en el área de Barcelona la semana pasada.De acuerdo con el funcionario, investigadores descartaron una posible relación entre el conductor de la vagoneta y la célula extremista responsable de los atentados en la zona de Barcelona después de interrogar al conductor y examinar la camioneta. La policía de Rotterdam no pudo ser contactada para conocer su reacción a los comentarios del funcionario español.La policía detuvo para interrogatorio al conductor unas dos horas después de la cancelación del grupo Allah-Las, originario de Los Ángeles, y luego de que las autoridades holandesas recibieran una alerta de terrorismo. El alcalde de Rotterdam Ahmed Aboutaleb dijo que la alerta provino de la policía española.Sin embargo, Aboutaleb dijo en conferencia de prensa improvisada que era demasiado pronto para establecer una conexión entre la vagoneta y la amenaza contra el concierto.“Aún no es adecuado decir que existe una relación”, dijo Aboutaleb. “Aún debe establecerse que había un nexo entre la vagoneta y la amenaza. No podemos decir eso todavía”.Expertos en explosivos del ejército inspeccionaron la camioneta y posteriormente un agente de policía se llevó el vehículo, reportó la televisora holandesa NOS.En un comunicado, la policía dijo que la camioneta contenía “un par de botellas de gas”.La alerta terrorista en Holanda, que se ubica en el nivel cuatro de cinco, permaneció sin cambios, dijo a AP Lodewijk Hekking, portavoz del jefe antiterrorismo.El funcionario español dijo que la Guardia Civil Española recibió “una alerta indicando la posibilidad de un ataque hoy en un concierto a realizarse en Rotterdam”.La Guardia Civil compartió la información con las autoridades holandesas e investiga la amenaza, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación permanece abierta.La policía en España ha estado investigando los atentados letales realizados con vehículos la semana pasada, en los que murieron 15 personas en Cataluña. Posteriormente encontraron equipo para la fabricación de explosivos, en el que se incluían más de 100 tanques de gas butano, clavos y 500 litros de acetona.La policía de Rotterdam dijo que tomaron la información sobre la amenaza “lo suficientemente en serio como para cancelar el concierto, después de platicar con los organizadores”.La compañía a cargo de la organización del evento, Rotown, dijo en Twitter que la sala de conciertos, un antiguo silo de nombre Maassilo, fue evacuado debido a una amenaza no especificada.El espectáculo aún no había comenzado cuando se tomó la decisión de cancelarlo.