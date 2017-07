Trump se queja por falta de apoyo de republicanos

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump manifestó el domingo su frustración por la falta de apoyo que recibe del partido Republicano, al decir que “hacen muy poco para proteger a su presidente”.



En su cuenta de Twitter, Trump dijo que esto sucede incluso entre “algunos a los que tuve que cargar hasta el final”.



El mandatario no aclaró con precisión el motivo de su disgusto. Pero sus tuits se presentan en momentos en que los senadores republicados enfrentan problemas para unificar sus criterios sobre el proyecto de legislación para reformar la ley de salud promulgada por el expresidente Barack Obama.



En un tuit posterior, Trump fue más específico: “¡Si lo republicanos no revocan y remplazan el desastroso ObamaCare las repercusiones serán mucho mayores de lo que cualquiera de ellos entiende!”

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, hace un esfuerzo de último minuto por revivir el proyecto luego de que Trump insistió que los senadores no tomen su receso de agosto sin haber aprobado antes la medida.



Trump ha tenido una relación complicada con el Partido Republicado, pero los líderes republicanos mantienen, en general, su apoyo al presidente, a pesar del descenso en sus índices de aprobación.



En otro mensaje en Twitter, el gobernante retomó sus críticas contra los medios de comunicación. “¡Es difícil leer el fallido New York Times o el Amazon Washington Post porque cada historia/opinión, incluso si debiera ser positiva, es mala!”.