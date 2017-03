Patrulla de Fronteras cobra protagonismo bajo Trump

SOLANA BEACH, California(AP )

Una vez a la semana, los líderes sindicales de la Patrulla de Fronteras producen un programa de radio desde una oficina cerca de San Diego cuyas paredes están cubiertas con una bandera estadounidense y retratos del presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.



Durante una hora los agentes hablan de la seguridad de la frontera y hacen comentarios en un programa transmitido vía podcast y por una estación de radio de Tucson, Arizona.



El programa tiene un patrocinador insospechado: El portal noticioso ultraderechista Breitbart News, que no es precisamente un abanderado de las causas sindicales.



Los participantes ofrecen una idea de lo que piensan hacer los líderes sindicales para reforzar la vigilancia de los 9 mil 600 kilómetros (6 mil millas) de frontera con México y Canadá.



El programa, llamado "The Green Line" ("La línea verde", por el color de los uniformes), está dirigido a los agentes, el Congreso y los medios de prensa.



Es parte de un esfuerzo que ya lleva cuatro años cuyo objetivo es darle mayor protagonismo al sindicato, una estrategia que los llevó a apoyar abiertamente la candidatura presidencial de Trump.



Ese gesto tuvo su premio en noviembre. Una semana después de que Trump asumiese, el jefe de la Patrulla de Fronteras fue despedido y reemplazado por alguien cercano al sindicato para que encabece la agencia en momentos en que se apresta a incorporar mucha gente nueva.



El sindicato, liderado por un ex miembro del equipo de transición de Trump, se ha ganado el afecto del presidente, cuyo principal estratega, Steve Bannon, dirigió Breitbart News antes de sumarse al personal de la Casa Blanca.



El portal conservador incluye los puntos de vista de la Patrulla en sus notas, al tiempo que reconoce que la apoya.



Los conductores del programa alternan entre quejas sobre las condiciones de trabajo, como radios que no funcionan en zonas remotas, y las noticias del momento. Han tildado de "terroristas domésticos" a los activistas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y han dicho que México es "un País corrupto".



Una mañana reciente criticaron a un empleado de una aerolínea que habló mal de la Patrulla de Fronteras cuando uno de los conductores del programa hizo los trámites para abordar un avión y también la emprendieron contra los legisladores que quieren declarar a California un estado santuario y contra quienes se resisten a acatar las directivas de Trump que apuntan a expandir la capacidad de combatir la inmigración ilegal.



En la charla se abordó asimismo una audiencia de la Corte Suprema sobre un adolescente mexicano que murió de un balazo disparado por un agente de la Patrulla desde el lado estadounidense de la frontera. Se debatía si el agente podía ser demandado.



"¿Van a dudar (los agentes) cuando les llueven piedras y ladrillos?", preguntó uno de los conductores del programa, Shawn Morán, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla de Fronteras.



"¿Van a dudar y decir, '¿sabes qué, este tipo puede demandarme?'. Y no hablemos del hecho de que pueden terminar matando a un agente".

Trump se prepara para contratar 5 mil agentes nuevos par la Patrulla de Fronteras, más jueces del servicio de inmigración y funcionarios a cargo de las deportaciones.



También piensa construir un muro a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros (2 mil millas) de frontera con México.



La semana pasada el gobierno pidió a las empresas que construyan prototipos en San Diego, no muy lejos del estudio de "The Green Line".