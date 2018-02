Modelo asesina a su familia y al perro porque los Testigos de Jehová la rechazaron

MICHIGAN, EU(GH)

Una mujer de Michigan decidió acabar con la vida de sus hijos, esposo y del perro, para posteriormente suicidarse.



Lauren Stuart, como fue identificada era miembro activa de los Testigos de Jehová, pero hace cinco años abandonó la secta porque no le habrían permitido inscribir a sus hijos a la universidad.



Lauren se dedicó entonces a ser modelo, pero no era bien vista por la religión, por lo que fue expulsada, según dijo una fuente cercana al diario Daily Mail.



Joyce Taylor intentó hacer un llamado a los Testigos de Jehová tras interrumpir su servicio religioso.



"Disculpen todos, mi nombre es Joyce Taylor ... Hace dos días, cuatro personas murieron como resultado de su proceso de rechazo", indicó, frente a toda la congregación. "Hace cinco años, ustedes obtuvieron su apoyo de esta pequeña familia, el único apoyo que tenían era su gente. Usted los rechazó y los rechazó", agregó.



Los miembros de la congregación trataron de callarla, pero Taylor no cedió, y los hizo responsables de este triple asesinato.



Familia y amigos de la familia cree que la modelo acabó con la vida de su esposo porque estaba cansada de batallar con sus problemas de depresión.