Trump utiliza "fake news" como arma contra los medios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las frecuentes alusiones del gobierno de Donald Trump a que importantes medios noticiosos estadounidenses difunden noticias falsas (fake news) se han convertido en un arma contra la prensa, que se encuentra sumida en una “pequeña crisis”, afirma Shane Harris, reportero de “The Wall Street Journal ”.En entrevista, acepta que hay desconfianza del público. Debido a ello, la gente convierte en “noticias falsas” aquella información que no le gusta. Tenemos trabajo que hacer, agrega.Harris fue el reportero que reveló el hecho de que los órganos de inteligencia de Estados Unidos no le pasan reportes completos a Trump por temor a que difunda información confidencial, lo cual generó un escándalo.—Uno de ellos.—Sabía que sería una gran historia porque hay acusaciones muy fuertes. Cubrí la agencia de inteligencia y muchas personas que trabajan ahí, a un nivel debajo de los altos oficiales, me expresaron que hay una gran preocupación sobre Donald Trump y sus nexos con el gobierno ruso. Que les preocupaba que la información [confidencial] llegara a otras personas y no estuviera segura. Hicimos el énfasis [en el reportaje] en que la información que recibe [el presidente] no es toda, hay cosas que no necesitas saber para evitar el terrorismo. La motivación [en el caso de Trump] fue (…) que les preocupaba que esa información llegara a la Casa Blanca y se diseminara.—Se están acusando ambos de la filtración de información. Las agencias de inteligencia no confían en él porque las critica, las menosprecia, las acusa de tener motivaciones políticas para filtrar [información] y eso hace que la gente de inteligencia esté muy nerviosa al ver que un presidente los acusa de jugar a la política, esto no lo hemos visto antes.—Creo que puede serlo. Lo que se necesita es confianza entre el presidente y sus agencias de inteligencia, eso siempre ha sido muy especial, muy privado, y tener un presidente que las acusa de hacer algo que no han hecho, eso erosiona esa confianza.—Cada vez están más conscientes. Y lo que hemos visto en la Casa Blanca es una frustración. La prensa ha sido más agresiva y va detrás de estas grandes historias. (...) La gente no siempre cree en lo que lee. Hemos recibido correos de la gente que nos dice “son fake news [noticias falsas]”, que estamos mintiendo, que la información no sirve. Tenemos trabajo por hacer para ganar la confianza de la gente.—Estamos en una pequeña crisis. Nuestros niveles de audiencia han bajado. Los ratings del presidente son iguales a los del Congreso, que son muy, muy bajos. Hay desconfianza del público de lo que ve en la televisión, y van a las fuentes de noticias donde ven lo que quieren escuchar. Tenemos trabajo que hacer.—El periodismo tenemos que hacerlo a la vieja usanza, que cada quien responda por lo que hace y escriba como en el Watergate. Mucha gente quería hacer periodismo y creo que ese espíritu está regresando.—La gente ha convertido las noticias que no les gustan en noticias falsas, las historias en internet no son reales, son hechos inventados; tenemos que luchar contra la presión de las noticias falsas. A mí y a mis colegas nos cuesta mucho luchar contra eso. Tenemos que revisar nuestros hechos, nuestras fuentes, hay que ser honestos y transparentes como se pueda.—Todo depende de lo que lean. Si nos leen a nosotros se darán cuenta de que este tipo de información es verdadera. Cuando hablo con simpatizantes de Trump —hay gente que conozco, están en mi familia— veo que consiguen su información en fuentes particulares, ven en muchos casos Facebook, que luego no son confiables (...) todos leen esta variedad de cosas y luego se confunden (...). ¿Dónde la gente consigue sus noticias? Debe ser de fuentes confiables y no de esos lugares pequeños donde sólo se refuerza lo que quieren escuchar.—Creo que entre la mayoría de personas que no tienen afiliación partidista, hay animosidad [ante las políticas de Trump] y el deseo de tener una relación abierta [con México], pero es cierto que los simpatizantes [del presidente] quieren ver que sea más duro con México porque perciben que hay problema con la migración.