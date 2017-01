Trump inicia su primera semana laboral con agenda repleta

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump se reúne este lunes con los líderes republicanos y demócratas en el Congreso para analizar su agenda, dando inicio a su primera semana en la Casa Blanca para tratar de cumplir sus ambiciosas promesas electorales.



Trump dice que considera el lunes como su primer día real en el cargo. Su agenda para la jornada estaba repleta de reuniones que indican que está abierto a escuchar opiniones.



"Tendré una semana ocupada, con énfasis en la creación de empleos y la protección de la seguridad nacional", tuiteó Trump el lunes por la mañana. "Altos ejecutivos vienen a las 9:00 a.m. para hablar del sector de la manufactura".



Por la mañana, el mandatario participará en un desayuno y en un acto calificado por la Casa Blanca de encuentro informativo con líderes empresariales.



Por la tarde tendrá una reunión similar con líderes sindicales y trabajadores y más tarde recibirá a los miembros del Congreso que necesita convencer para revisar el sistema de salud del país, entre otros objetivos.



Además, Trump celebrará su primera reunión como presidente con el presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Paul Ryan.



Las reuniones ocurren tras un turbulento primer fin de semana en el cargo. Trump prestó juramento del cargo el viernes, pero poco después despotricó contra la prensa por haber reportado —correctamente— el tamaño de las multitudes en la ceremonia. Al día siguiente se realizaron masivas manifestaciones en su contra en todo el mundo.



Trump ofreció unas declaraciones más conciliatorias el domingo tratando de dar la impresión de que está a la altura de las responsabilidades de su cargo.



En una ceremonia de juramentación de asesores en la Casa Blanca, el presidente les advirtió sobre los desafíos que se avecinan pero dijo creer que están listos para cumplir el cometido.



"Con fe en nosotros mismos y con fe en Dios, alcanzaremos nuestras metas", dijo Trump. "Demostraremos que estuvimos a la altura de este momento en la historia. Y creo que muy probablemente será un gran momento en la historia".



Aseguró que su equipo de gobierno no ocupa altos cargos para "ayudarnos a nosotros mismos" sino para "dedicarnos al bien común".

"No se trata de partidos, no se trata de ideologías. Se trata de nuestro país. Se trata de servirle al pueblo estadounidense", expresó.



Horas antes, Trump ofreció respuestas contradictorias a las protestas en su contra, primero fustigándolas con tono sarcástico y luego defendiéndolas como parte de la democracia.



"Vi que hubo unas protestas ayer, pero ¡tenía la impresión de que acabábamos de tener unas elecciones! ¿Por qué esta gente no votó? Las celebridades dieron un mal golpe a su causa", tuiteó Trump a las 7:51 de la mañana del domingo.



Apenas 95 minutos después, presentó un rostro más conciliador.

"Las protestas pacíficas son un símbolo de nuestra democracia. Aun cuando yo no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de la gente a expresar sus opiniones".