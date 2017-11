Dan de alta a agente fronterizo lesionado en Texas

EL PASO, Texas(AP )

Un agente de la Patrulla Fronteriza lesionado en un accidente en el que un colega murió fue dado de alta el miércoles de un hospital en Texas.



El agente salió del Centro Médico Universitario en El Paso, dijo Doug Mosier, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en esa ciudad.



Declinó identificarlo y pidió hacerle al FBI todas las preguntas acerca del estado de la investigación sobre el incidente del sábado por la noche cerca del pueblo de Van Horn en el que falleció el agente Rogelio Martinez.



Un mensaje enviado a una portavoz del FBI no fue devuelto.



Han abundado las conjeturas en torno a lo ocurrido. Varios políticos han dicho que se trató de un ataque y hablaron en favor de la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.



Emerson Buie Jr., agente especial a cargo en la oficina del FBI en El Paso, dijo el martes que en las investigaciones se tiene clasificado el incidente como una “posible agresión”, pero no pueden descartar otras posibilidades.



Representantes del sindicato de la Patrulla Fronteriza también insistieron en las versiones de otros agentes que acudieron al lugar de que el incidente fue un ataque. Chris Cabrera, portavoz del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, le dijo a The Associated Press que los agentes que fueron al sitio consideraron que se trató de algo “espeluznante”.



Sin embargo, un funcionario federal al tanto de la pesquisa le dijo a la AP el lunes que los agentes podrían haberse caído, y que el que sobrevivió no recuerda ese turno de trabajo. El funcionario pidió guardar el anonimato porque carece de autorización para hablar en público.



Autoridades de la Patrulla Fronteriza esperaban tener respuestas para la familia de Martinez mientras planean su visita oficial y el funeral, programados para el viernes y el sábado en El Paso, respectivamente.