Suiza: Policía hiere a joven que comete ataque con hacha

BERLÍN, Alemania(AP )

Un adolescente presuntamente hirió a varias personas durante un ataque con un hacha el domingo en una pequeña localidad del Noreste de Suiza, informó la policía.



El menor de 17 años, de nacionalidad letona y que vivía en la localidad, fue arrestado por oficiales, quienes lo hirieron de bala durante la detención, indicó la policía del estado de St. Gallen.



El incidente de la localidad de Flums comenzó poco después de las 8:00 de la noche.



La policía cree que el sospechoso atacó a varias personas en una plaza y posteriormente huyó en un vehículo robado, que más tarde estuvo involucrado en un accidente.



El adolescente continuó a pie y siguió atacando a personas en una estación de gasolina, donde se produjo el arresto, detalló la policía.



Las autoridades no dijeron con exactitud cuántas personas resultaron heridas y comentaron que trabajan para determinar la gravedad de las lesiones.



Aparentemente, el sospechoso actuó solo y no hay indicios de que tenga nexos con el terrorismo, dijo la policía.



No se cuenta con más información sobre el posible motivo.