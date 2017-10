Detienen a sospechoso de tomar rehenes en Centro de Inglaterra

(SUN)

El sospechoso de haber retenido hoy con un arma de fuego a dos empleados de un boliche de la ciudad de Nuneaton, en el Centro de Inglaterra, fue arrestado, confirmó hoy la policía de Warwickshire.



El hombre tuvo que ser atendido por los servicios médicos en el lugar del incidente y posteriormente trasladado a un hospital, mientras que los dos rehenes resultaron ilesos, según el Servicio de Ambulancia de Midlands.



El centro de ocio Bermuda Park, ubicado en el condado inglés de Warwickshire, en el que hay además un cine, un gimnasio y una zona de juego infantil, tuvo hoy que ser evacuado y cerrado al público cuando el sospechoso irrumpió en el boliche MFA, donde retuvo a dos trabajadores con un arma de fuego durante más de cuatro horas.



En un comunicado, el cuerpo policial reiteró que el incidente no está relacionado "con ninguna actividad terrorista".



El comisario jefe de la policía, Alex Franklin-Smith, agradeció a los vecinos de la zona "su paciencia y cooperación mientras los agentes investigaban el incidente".



"Nos complace haber podido llegar a una resolución pacífica y de que no haya heridos", indicó.



Según testigos presenciales, en el momento en que el sospechoso irrumpió en la bolera con el arma, en ese complejo recreativo y comercial había "unas 40 o 50 personas, entre ellas niños".



"Había unos 20 niños, llorando, que intentaban marcharse, y unas cinco personas a la vez que trataban de salir por la puerta", comentó uno de esos testigos a medios locales.



Anteriormente el director ejecutivo de la bolera, Mehdi Amshar, había indicado en declaraciones recogidas por el canal de televisión Sky News que el agresor podría ser "el ex marido o novio de una empleada", aunque ese punto "no puede darse por confirmado".



El Servicio de Ambulancias de West Midlands reveló que, tras recibir una llamada a las 14:40 GMT, destinaron a la zona, entre otros efectivos, una ambulancia, dos médicos y un gestor de planificación de emergencia.