Uber pierde su licencia para operar en Londres

LONDRES, Inglaterra(AP )

La agencia de transportes de Londres no renovará la licencia de Uber para la capital británica, alegando que la compañía muestra una falta de responsabilidad corporativa con implicaciones de seguridad pública.



Transport of London indicó que la compañía de taxis reservados por app no “es competente para ostentar una licencia de operador privado de traslados”.



La agencia se refirió en concreto a la forma en la que la empresa gestiona los delitos graves y el empleo de su sofrware para impedir que las autoridades reguladoras tengan pleno acceso a la aplicación, impidiendo “que las autoridades ejerzan sus deberes reguladores y de aplicación de la ley”.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó su apoyo a la decisión y dijo que cualquier operador de servicios de taxis en la ciudad “tiene que cumplir las normas”.



“La prestación de un servicio innovador no debe hacerse a expensas de la seguridad de los clientes”, afirmó.