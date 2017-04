Empleado de American Airlines agrede a mujer y reta a pasajero

(SUN)

La compañía aérea estadounidense American Airlines informó hoy que investiga un incidente en el que un auxiliar de vuelo arrancó brutalmente una carriola de las manos de una pasajera que llevaba a su bebé en brazos, y que por poco libró el golpe, seguido de un altercado con otro pasajero que salió defender a la mujer.



Este último enfrentamiento fue filmado por otro pasajero que subió el video en Facebook, donde se hizo viral. En el clip se ve a la mujer, aún con el niño en brazos, llorando mientras una aeromoza intenta calmarla.



El asistente de vuelo involucrado aparece entonces y un pasajero se levanta de su asiento para increparle su actitud hacia la mujer.



Entonces el empleado de la aerolínea reta al pasajero a golpearlo, y aunque éste se muestra desafiante, no cede a sus provocaciones. El hombre entonces se sienta mientras el resto de la tripulación intenta sacar al asistente del avión. Mientras tanto, la mujer agredida no deja de llorar.







"Ya estás grabado, vas a estar en todas las noticias", le dice el pasajero al asistente de vuelo.



"Hemos visto el video y ya hemos abierto una investigación", escribió la portavoz de American Airlines, Leslie Scott, en un correo a la AFP sobre este incidente, que se produjo el viernes en el momento del embarque de un vuelo que iba de San Francisco (California, oeste) a Dallas, en Texas (sur).



"Lo que vemos en el video no refleja nuestros valores ni la manera de la que cuidamos a nuestros clientes", indicó Scott.



El auxiliar de vuelo involucrado en ambos incidente fue suspendido de sus funciones mientras dura la investigación, señaló la compañía.



"Sentimos profundamente la pena infringida a esta pasajera y a su familia, así como a cualquier otro pasajero afectado por este incidente", añade el comunicado.



Este episodio se produce una decena de días más tarde de que un video, que se hizo viral en Internet, mostrara cómo un pasajero de United Airlines era retirado por la fuerza de su asiento por policías que lo sacaron a rastras fuera del avión.



El hombre formaba parte de cuarto pasajeros a los que les tocó, en un sorteo, ceder sus asientos de un vuelo Chicago-Louisville a cuatro empleados de una compañía asociada.



El incidente provocó una seria crisis de relaciones públicas a la compañía, que intentó defender su acción, pero que fue arrinconada por el escándalo a nivel internacional.



Pocos días después, otro pasajero de United Airlines denunció haber sido picado por un alacrán en otro de sus vuelos.