Piden facilitar el acceso a la pastilla del aborto en EU

NUEVA YORK, EU(AP )

La así llamada pastilla para el aborto, disponible solamente en clínicas, hospitales y consultorios médicos, debería poderse adquirir con receta en las farmacias de todo Estados Unidos, de acuerdo con un grupo de doctores y expertos en salud pública que piden se ponga fin a las duras restricciones federales sobre el fármaco.



La exhortación a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) fue efectuada en un artículo de opinión publicado el miércoles en la revista especializada New England Journal of Medicine. Algunos de los 10 autores son doctores y académicos de las universidades de Stanford, Princeton y Columbia, así como dirigentes de grandes organizaciones de salud reproductiva.



Las restricciones han estado en vigencia desde que el fármaco, mifepristona, fue aprobado para ser usado en Estados Unidos en el 2000. Éstas estipulan que la pastilla, que lleva el nombre comercial de Mifeprex, podría no ser vendida en las farmacias y que todos los abastecedores de medicamentos pasen por un proceso especial de certificación.



"Las restricciones a la mifepristona son un ejemplo vergonzoso del exceso de regulaciones fuera de control", dijo uno de los autores, la doctora Beverly Winikoff, de la organización de investigación Gynuity Health Projects, con sede en Nueva York.



"Las mujeres y sus proveedores de salud no deberían tener que hacer malabares para conseguir un medicamento que ha sido usado de manera segura y efectiva en este país durante una década y media", agregó Winikoff.



De acuerdo con el artículo, se han reportado 19 muertes a la FDA entre más de tres millones de mujeres que han usado Mifeprex en Estados Unidos desde el 2000, un índice de mortalidad más bajo que el de los fallecimientos relacionados con el embarazo.



Cuando se le preguntó sobre el artículo, la oficina de prensa de la FDA pidió consultar un documento del 2016 que dice que las restricciones al Mifeprex siguen siendo necesarias por razones de seguridad. La agencia rehusó dar más comentarios.