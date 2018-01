Senado de EU aprueba terminar con cierre de gobierno

WASHINGTON D.C. (AP )

El Senado de Estados Unidos logró los más de 60 votos que necesitaba para aprobar la extensión presupuestaria y terminar así con el cierre del Gobierno.



El acuerdo es solo por las próximas tres semanas.



El Gobierno estuvo cerrado por casi tres días después de que los republicanos y demócratas no lograran aprobar un proyecto de ley que permitía la financiación de las operaciones del gobierno este viernes.



Por su parte, el presidente Donald Trump se enfocó en minimizar el daño que los demócratas ocasionan a través del cierre parcial del gobierno, informó la Casa Blanca el lunes.



La portavoz de la residencia presidencial Sarah Huckabee Sanders dijo que gestionar el cierre es la “parte más importante del proceso” para Trump. Además, indicó que el presidente está tomando “un enfoque totalmente opuesto” al que tomó el gobierno del ex presidente Barack Obama, el cual, la portavoz destacó, intentó “armar” una parálisis de 16 días en 2013.



Trump ha sido criticado por no reunirse con los legisladores desde un almuerzo el viernes con el senador de Nueva York, Chuck Schumer.



El mandatario tampoco ha aparecido púbicamente desde el viernes. La Casa Blanca publicó unas fotografías en las que mostró a Trump en la Oficina Oval el sábado durante una reunión con su equipo.



El director del presupuesto Mick Mulvaney dijo que se reunirá con Trump el lunes para revisar los “mecanismos” de una parálisis de gobierno.