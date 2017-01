Mujeres se unen en el mundo

WASHINGTON D.C. (Agencias)

Con gorros de color rosa provistos de orejas puntiagudas de gato a manera de burla contra el nuevo presidente, cientos de miles de mujeres salieron el sábado a las calles en Washington y otras ciudades del mundo para enviar un mensaje enérgico a Donald Trump de que no le permitirán aplicar su agenda sin una oposición a ella en los próximos cuatro años.



"Marchamos por el núcleo moral de esta nación, contra el cual nuestro nuevo presidente libra una guerra", dijo la actriz America Ferrara en el acto. "Nuestra dignidad, nuestro carácter, nuestros derechos han sido atacados, y una plataforma de odio y división tomó el poder ayer. Pero el presidente no es Estados Unidos... Nosotros somos Estados Unidos y estamos para quedarnos".



El mensaje retumbó en un notable número de manifestaciones de gran escala que tuvieron lugar en el orbe, desde Nueva York, Filadelfia, Chicago y Los Ángeles hasta París, Berlín, Londres, Praga, Sydney y otras latitudes. Las movilizaciones ponen de relieve el grado de inquietud que Trump ha provocado entre la gente en todos los hemisferios.



La afluencia de participantes en Washington fue tan grande que la ruta original de la marcha por el complejo de monumentos del National Mall se convirtió en una masa impasable de gente.



En lugar de que la multitud se dirigiera hacia la Elipse próxima a la Casa Blanca como estaba planeado, se indicó a los manifestantes que se encaminaran a ese punto por otras calles. Entonces, numerosos contingentes enfilaron hacia la residencia presidencial, lo cual ralentizó el tránsito en el centro de Washington.



"¡Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir!", gritaban a coro algunas inconformes.



Las mujeres alzaban carteles con leyendas como "Las mujeres no retrocedemos" y "Menos miedo, más amor", además de otros que criticaban las posiciones de Trump sobre el aborto, la salud, la diversidad, los derechos de las personas gay y el cambio climático.



En un programa de poco más de cinco horas, todas las oradoras se refirieron a Trump como un sexista, un hostigador, un intolerante y otras descripciones. En Chicago, las organizadoras cancelaron la parte correspondiente a la marcha de su acto por razones de seguridad debido a que la multitud alcanzó unas 150 mil personas.



En Nueva York, decenas de miles convergieron en la residencia de Trump en la resplandeciente Trump Tower, en la Quinta Avenida.



Las autoridades dijeron que la multitud en Washington había alcanzado más de medio millón de personas, más del doble de lo previsto.



Estaban previstas más de 600 "marchas hermanas" en el mundo, en las que no faltó la presencia de muchos hombres. Las organizadoras calcularon que participarían unos 3 millones de personas en las diversas protestas a nivel global.



En Sydney, Australia, miles de personas marcharon en solidaridad a través del parque Hydede la ciudad. Un dirigente dijo que el odio, los prejuicios y el racismo no son problemas exclusivos de Estados Unidos.



En París, miles se concentraron en los alrededores de la Torre Eiffel, cantando y portando carteles con leyendas como "lo estamos mirando, señor Trump" y "con nuestras hermanas en Washington".