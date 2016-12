Moscú duda que asesino del embajador en Turquía actuara solo

MOSCÚ, Rusia(AP)

Moscú no cree que el hombre que mató a su embajador en Turquía actuó por sí solo, dijo el miércoles el portavoz del presidente Vladimir Putin, quien no quiso explicar las razones de la sospecha.



"No quisiéramos apresurarnos con alguna teoría antes de que los investigadores determinen quien estuvo detrás del asesinato de nuestro embajador", dijo el vocero Dmitry Peskov, quien tampoco ofreció pistas de quiénes podrían ser dichas personas.



El embajador Andrei Karlov murió baleado el lunes en la tarde frente a la mirada atónita de personas que presenciaban la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara. El asesino, un turco llamado Mevlut Mert Altintas, y quien era policía, murió enfrentándose a las fuerzas de seguridad.



El martes, Rusia envió a Turquía 18 investigadores y funcionarios de la cancillería para que formen parte de la investigación. El mismo avión que los trasladó regresó el cuerpo de Karlov y a su familia.



Por otra parte, la cámara baja del Parlamento ruso pidió el miércoles que se aumenten las medidas de seguridad para los diplomáticos rusos en el extranjero, tras el asesinato esta semana del embajador en Turquía.



La Duma estatal votó a favor de una resolución que condenó el asesinato el lunes de Karlov e instó a las autoridades a tomar medidas adicionales para proteger a los diplomáticos rusos en el extranjero.



Investigadores de Turquía y Rusia buscaban pistas sobre la muerte de Karlov. Tanto Rusia como Turquía han prometido que el crimen no hará descarrillar los esfuerzos por reparar lazos bilaterales.



La muerte se produjo unos días después de protestas de turcos molestos por el apoyo de Moscú al presidente de Siria, Bashar el Assad, y las acciones de Rusia en Aleppo.