Argentina, en alerta ante reciente ola de feminicidios

Otro feminicidio aberrante conmueve a Argentina. En la noche del último sábado, en la localidad de Garupá, cerca de la ciudad de Posadas (capital de la provincia de Misiones, que es fronteriza con Brasil y con Paraguay), Irma Ferreyra da Rocha, de 47 años, fue engañada en una discoteca y llevada hasta un túnel, donde fue violada salvajemente.



Los agresores, que fueron dos, utilizaron la rama de un árbol para vejarla y las heridas que le provocaron fueron mortales: Ferreyra da Rocha, quien tenía siete hijos y seis nietos, murió luego de estar un día hospitalizada y de ser operada tres veces.



En las últimas horas fueron detenidos dos hombres, de 37 y de 27 años, gracias a los testigos que vieron a uno de ellos saliendo con Ferreyra da Rocha de la discoteca y al otro, corriendo en la zona donde fue hallado el cadáver, un baldío cerca del túnel.



La novia de uno de ellos declaró que él volvió a su casa vistiendo ropa diferente a la que había usado para ir, y sin su teléfono celular. Mientras tanto, impera el secreto de sumario.



“Estamos ante una guerra contra las mujeres. Contra todas nuestras formas de autonomía”, expresó el colectivo Ni Una Menos ante este nuevo crimen, en un documento al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.



“Esta guerra exhibe la crueldad contra nuestros cuerpos y su ensañamiento es producto del miedo a perder los privilegios que otorga a los opresores el pacto patriarcal”, indicó. Según este colectivo, que el último 19 de octubre movilizó a Argentina y a otros países con una huelga de mujeres bajo la consiga #Nosotrasparamos. “Los feminicidas no son enfermos ni son animales, no son ‘bestias’ o ‘locos’, como se apuran a decir la prensa, el derecho y la medicina. Patologizar a los feminicidas es esconder la trama común que une a todos y cada uno de los casos. Este feminicida no aprendió solo a matar”, destacó.



El caso recuerda, por su crueldad y su alto impacto, al asesinato aberrante de la adolescente Lucía Pérez en Mar del Plata, Argentina. Por ese crimen, que ocurrió el 8 de octubre, hoy hay dos detenidos, aunque la semana que viene se realizarán los estudios para confirmar si los rastros de ADN encontrados en el cadáver corresponden a los acusados.



El Registro Nacional de Femicidios de la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) indica que en Argentina muere una mujer cada 30 horas; 75% de los femicidios son cometidos por hombres del círculo íntimo de la víctima, 12%, por conocidos y 3%, por extraños. Además, 17% de las víctimas habían hecho denuncias previas.



La franja etaria de entre 21 y 50 años concentra 52% de los casos y 68% de los agresores tiene entre 19 y 60 años.