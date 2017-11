EU impone nuevas sanciones a Corea del Norte

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobierno del presidente Donald Trump impuso el martes nuevas sanciones a una serie de compañías navieras norcoreanas y a empresas comerciales de China en su más reciente esfuerzo por dejar sin ingresos y aislar a Pyongyang debido a su desarrollo de armas nucleares.



El Departamento del Tesoro también sancionó a una corporación norcoreana involucrada en la exportación de trabajadores. Las medidas fueron tomadas un día después de que Estados Unidos reintegró a Corea del Norte a su lista de estados promotores del terrorismo.



“Estas designaciones incluyen a compañías que se han involucrado en acciones comerciales con Corea del Norte que en conjunto alcanzan un valor de cientos de millones de dólares”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. “También estamos sancionando a las compañías navieras y de transporte, y a sus embarcaciones, que facilitan el comercio con Corea del Norte y sus prácticas engañosas”.



Entre las compañías sancionadas se encuentran cuatro con sede en China y un individuo chino del que se dice tiene estrechos vínculos comerciales con Corea del Norte.



Las penalizaciones se impusieron bajo el decreto presidencial emitido en septiembre que despejó el camino para que Estados Unidos castigara a compañías extranjeras que hacen negocios con Pyongyang.

A los sancionados se les prohíbe tener activos estadounidenses o realizar negocios con estadounidenses.



Dandong Kehua Economy & Trade Co. Ltd., Dandong Xianghe Trading Co. Ltd., y Dandong Hongda Trade Co. Ltd. supuestamente han exportado alrededor de 650 millones de dólares en artículos a Corea del Norte y han importado más de 100 millones de dólares de ese país desde 2013. Entre los artículos se incluyen computadoras portátiles, carbón antracita, hierro y otros materiales y productos ferrosos.



El chino Sun Sidong y su compañía, Dandong Dongyuan Industrial Co., también fueron sancionados. Se dice que han exportado artículos por más de 28 millones de dólares a Corea del Norte.



Las medidas contra compañías chinas representan un punto de conflicto con Beijing, y Trump cuenta con la ayuda de China para restringir económicamente a Corea del Norte. Recientemente, el gobierno chino mandó a su enviado de más alto nivel a Pyongyang en dos años para conversar sobre el estado de tensión en la península de Corea.



“China se opone firmemente a las sanciones unilaterales externas al marco del Consejo de Seguridad de la ONU”, señaló la embajada de China en Washington, “especialmente la imposición de la llamada ‘jurisdicción de largo alcance’ por parte de otros países de acuerdo a sus leyes locales”.



Como parte de su esfuerzo por obstaculizar las redes de transporte de Corea del Norte, el Departamento del Tesoro sancionó a la Administración Marítima norcoreana, así como a su ministerio de transporte, a seis compañías navieras y comerciales y a 20 de sus embarcaciones, todas con bandera de Corea del Norte.