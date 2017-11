Charles Manson puso fin a la era del amor

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA()

En el verano de 1969, un ex convicto desaliñado con una atracción magnética sobre las mujeres jóvenes envió a algunos de sus discípulos a perpetrar una serie de grotescos asesinatos en Los Ángeles. Al hacer eso, Charles Manson se convirtió en el lascivo rostro del mal en las publicaciones de Estados Unidos y reescribió la historia de una era.



Manson, el líder de un culto hippie que falleció el domingo de causas naturales a los 83 años de edad después de casi medio siglo tras las rejas, orquestó los asesinatos de la actriz Sharon Tate, que en ese momento estaba embarazada, y de otras seis personas, quienes fueron masacradas en dos viviendas durante noches consecutivas de agosto de 1969.



Los perpetradores escribieron "Pigs" (Cerdos), y "Healter Skelter" (sic) en la sangre de las víctimas.



Las masacres horrorizaron al mundo. Para muchos, el daño colateral incluyó el fin de la era de paz, amor y el "flower power" (el poder de las flores), la ideología de los hippies contra la violencia.



CARISMA FATAL



Manson era la peor pesadilla de todo padre: De baja estatura, cabello desaliñado y mirada hipnótica, era una figura carismática con el talento para convertir a jóvenes de clase media en asesinos en masa.



En una ex hacienda a las afuera de Los Ángeles que solía usarse para hacer películas, él y sus seguidores vivían como en una comuna, en la que consumían drogas y participaban en orgías.



TERROR



El temor recorrió la ciudad después de que una empleada doméstica que llegaba a trabajar salió corriendo de la elegante casa en la que vivía Tate junto a su esposo, el director Roman Polanski. Había cuerpos cubiertos de sangre esparcidos por toda la propiedad.



La hermosa actriz Sharon Tate, de 26 años y que tenía ocho meses y medio de embarazo, fue apuñalada y colgada de una viga en la sala de su casa.



También fueron asesinados Abigail Folger, heredera de un emporio cafetalero; el cineasta polaco Voityck Frykowksi; Steven Parent, un amigo del cuidador de la propiedad; y el estilista de celebridades Jay Sebring, asesinado por el seguidor de Manson Charles "Tex" Watson.



La noche siguiente, un acaudalado vendedor de víveres, Leno LaBianca, y su esposa, Rosemary, murieron apuñalados en su casa ubicada en otro vecindario.



Manson fue arrestado tres meses después.



El motivo por el que ordenó el asesinato de desconocidos siguió siendo un misterio



Los fiscales dijeron que Manson quería fomentar una guerra racial, una idea que supuestamente se generó en su mente después de una extraña interpretación de la melodía "Helter Skelter" de The Beatles.



Otros afirmaron que se vengaba porque el productor musical Terry Melcher, quien alguna vez vivió en la casa que posteriormente habitó Tate, se había negado a grabar la música de Manson.