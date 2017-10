Florida: Recuerdan a 4 soldados caídos en Níger

COOPER CITY, Florida(AP )

Una multitud recordó el sábado no sólo al soldado estadounidense cuya muerte en combate en África suscitó una pugna política entre el presidente Donald Trump y una legisladora de Florida, sino también a los tres compañeros que perdieron la vida con él.



Algunas de las mil 200 personas que salieron de la iglesia después de la ceremonia religiosa del sábado dijeron que el retrato del sargento La David Johnson, de 25 años, estuvo acompañado de las fotografías de sus camaradas asesinados.



Los cuatro murieron el 4 de octubre en Níger durante un ataque de rebeldes vinculados con el Estado Islámico. La familia de Johnson le solicitó a la prensa que permaneciera afuera durante la ceremonia.



“Debemos recordar una cosa: que no fue un solo soldado el que perdió la vida”, dijo Berchel Davis, policía retirado que tiene seis hijos en las fuerzas armadas. Dijo que el predicador y la representante demócrata Frederica Wilson habían convertido ese punto en parte de sus conversaciones. “Fue un buen gesto de parte de todos”.



Davis y otras personas dijeron que la disputa entre Trump y Wilson no fue mencionada durante la ceremonia.



Los sargentos de escuadra Bryan C. Black, de 35 años; Jeremiah W. Johnson, de 39; y Dustin M. Wright, de 29, murieron junto con La David Johnson en Níger.

La viuda embarazada de Johnson, Myeshia, sostenía el brazo de un oficial del ejército mientras ella encabezaba a sus dos hijos y a su familia, todos vestidos de blanco, a su ingreso a la Iglesia Comunitaria Cristo la Roca, en esta localidad cercana a Fort Lauderdale.



La controversia entre Trump y Wilson restó atención a la muerte de Johnson.



La guerra de palabras entre el presidente y la legisladora demócrata del área de Miami comenzó el martes cuando ella aseguró que Trump le dijo a Myeshia Johnson en una llamada telefónica que su esposo “sabía a qué se atenía al enrolarse” y no parecía conocer el nombre del soldado, versión que la tía de Johnson respaldó después. Wilson iba en el mismo vehículo con la familia de Johnson para recibir el cadáver y escuchó la llamada por el altavoz del teléfono. Ella fue directora de una escuela a la que el padre de Johnson había asistido.



Trump afirmó en un tuit que Wilson “inventó” lo que le atribuyen que dijo, y la pugna subió de nivel durante la semana. En otros tuits, el presidente la calificó de “chiflada” y la acusó de escuchar “EN SECRETO” la llamada telefónica.



El jefe de despacho de Trump, John Kelly, se enzarzó el jueves en la disputa. El general retirado de la Infantería de Marina afirmó que la legisladora había pronunciado en 2015 un discurso durante la inauguración de una oficina de campo del FBI en el que “habló de cómo desempeñó un papel importante para conseguir la financiación de ese inmueble”, en lugar de enfocar su atención en los agentes caídos en cuyo honor se dio nombre a ese sitio. El video del discurso contradice el relato de Kelly.



Wilson, que es negra, contraatacó el viernes al declararle a The New York Times que “la Casa Blanca misma está llena de supremacistas blancos”.



Las réplicas persistieron el sábado en la mañana, cuando Trump afirmó en un tuit: “¡Espero que la Prensa de las Noticias Falsas siga hablando de la legisladora chiflada Wilson en lo que respecta a que ella, como representante, está aniquilando al Partido Demócrata!”