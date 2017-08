Ordena EU investigación de flota tras choque de la Armada

SINGAPUR(AP)

La armada de Estados Unidos ordenó una amplia investigación de la 7ma Flota en el Pacífico, en momentos en que embarcaciones de varios países recorrían aguas del Sudeste asiático en busca de 10 marineros estadounidenses desaparecidos en una colisión entre el destructor USS John S. McCain y un buque-tanque, que dejó un hueco enorme en el casco del navío norteamericano.



La colisión al Este de Singapur entre el McCain y el buque de 183 metros (600 pies) de eslora Alnic MC fue la segunda de un navío de la 7ma Flota estadounidense en el Pacífico en dos meses. Siete marinos murieron en junio cuando el USS Fitzgerald y un buque portacontenedores colisionaron en aguas cerca de Japón.



El almirante John Richardson, jefe de operaciones navales, pedirá una pausa en las operaciones y ordenará un examen más profundo de cómo la Armada entrena y certifica a las fuerzas que operan alrededor de Japón, dijo el secretario de Defensa John Mattis.

"Él ha decidido implementar una pesquisa más amplia para examinar esos incidentes”, dijo Mattis, aludiendo a las dos colisiones recientes y otros accidentes en alta mar. Mattis habló con reporteros en Amán, Jordania.



Embarcaciones y aeronaves de Estados Unidos, Indonesia, Singapur y Malasia revisaban el área en busca de los desaparecidos. Otros cuatro marineros fueron llevados por un helicóptero de la armada de Singapur a un hospital de la ciudad-estado para ser tratados por sus heridas leves, dijo la armada. Otro fue llevado al hospital en ambulancia cuando el destructor llegó a puerto en Singapur.



El McCain se dirigía a Singapur para una escala portuaria de rutina tras realizar un patrullaje cerca de una de las islas artificiales construidas por China en el Mar de China Meridional.



La 7ma Flota dijo que el choque causó “daños significativos” al casco del navío y la inundación de compartimientos adyacentes, incluyendo camarotes de la tripulación, maquinaria y salas de comunicaciones. Añadió que una respuesta rápida previno mayores inundaciones.



El destructor fue dañado en la parte trasera de babor en la colisión de las 5:24 a.m., ocurrida a unas 4,5 millas náuticas (8,3 kilómetros) de la costa de Malasia, pero pudo llegar por su cuenta a puerto en la base naval en Singapur.



Una foto colocada en Twitter por el jefe de la armada malaya Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin muestra una enorme brecha en el McCain cerca de la línea de flotación. Janes, una publicación de la industria militar, estimó que el hueco tiene un ancho de 3 metros (10 pies).



Otro navío militar estadounidense, el buque anfibio de asalto USS America, llegó a Singapur para ayudar en los esfuerzos de control de daños al McCain y en la operación de búsqueda de los marineros desaparecidos.



Uno de los marinos heridos, el especialista de operaciones de segunda clase Navin Ramdhun, escribió un mensaje en Facebook diciendo a sus familiares y amigos que se encontraba bien y a la espera de cirugía por una lesión en el brazo.



En un mensaje a The Associated Press señaló que no podía decir lo que había ocurrido: “En ese momento estaba durmiendo. No estoy seguro del todo”.



Ningún tripulante resultó herido en el Alnic, de bandera liberiana y que sufrió daños en un compartimento en la parte frontal del barco unos 7 metros (23 pies) por encima de la línea del agua, según el gobierno de Singapur. No había reportes de derrame.