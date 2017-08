Policía mata a tiros a presunto autor de ataque en Barcelona

BARCELONA, España(AP)

Younes Abouyaaquob, el sospechoso del reciente ataque terrorista en Barcelona, murió abatido en un poblado cercano, informó el lunes la policía catalana.



Las autoridades dispararon contra el hombre de 22 años en Subirats, a unos 45 kilómetros al Oeste de Barcelona. El sospechoso llevaba lo que al parecer era un chaleco con explosivos.



El jefe policial regional Josep Luis Trapero dijo que el sujeto gritó “¡Alá Akbar!” y mostró lo que parecía ser un cinturón lleno de explosivos, antes de ser abatido.



Los explosivos resultaron ser falsos, pero la policía vio que Abouyaaquob tenía una mochila llena de cuchillos y los está examinando, añadió Trapero.



La policía usó un robot para examinar el cinturón antes de confirmar que Abouyaaqoub había expirado.



Trapero dijo que los oficiales fueron alertados primero por alguien que llamó por teléfono y dijo que veía a alguien sospechoso cerca de la estación de trenes en un poblado al Oeste de Barcelona, y luego por una mujer que dijo estar segura de que se trataba de Abouyaaqoub.



Los agentes, dijo Trapero, alcanzaron a Abouyaaqoub escondido en un viñedo, y le pidieron identificación, y fue ahí donde exhibió su cinturón.



Poco antes la policía catalana había reportado que había disparado contra un hombre que llevaba un aparente chaleco con explosivos en un poblado cerca de Barcelona, pero no estaba claro si se trataba del hombre buscado por el reciente ataque terrorista. Había dicho en un tuit que un individuo fue baleado en Subirats, a 45 kilómetros (28 millas) al Oeste de Barcelona.



El diario español La Vanguardia había reportado que el prófugo fue capturado. La policía no lo confirmó de inmediato pero indicó que investiga un incidente Subirats.



Las autoridades habían informado antes que estaban buscando a un solo sospechoso que ya fue identificado como el conductor que atropelló intencionalmente con una camioneta a peatones en Barcelona, antes de robar un coche y matar a puñaladas a su dueño. Las autoridades regionales también elevaron a 15 el número de muertos en los dos ataques con automóviles de la semana pasada.



Younes Abouyaaqoub, un marroquí de 22 años, era el objetivo de la cacería humana iniciada tras el ataque del jueves en Barcelona. Las autoridades dijeron que todo indica que Abouyaaqoub fue quien condujo la camioneta que embistió el jueves a la gente en la avenida de Las Ramblas, matando a 13 personas e hiriendo a 120. Otra persona murió y varias resultaron heridas en un segundo ataque horas más tarde cometido por otros miembros del grupo en la ciudad costera de Cambrils.



La policía mató a tiros cinco sospechosos en el segundo ataque. Otros cuatro han sido detenidos. El grupo Estado Islámico reivindicó ambos ataques.



Se cree que Abouyaaqoub logró escapar en el coche robado, al colocar en el asiento trasero los restos del dueño, Pau Pérez.



La policía dijo tener "evidencia científica" que demuestra que Abouyaaqoub condujo la furgoneta en Las Ramblas y que también fue quien mató a Pérez el jueves por la noche, dijo el lunes el jefe de la policía regional, Josep Lluis Trapero. Dijo que el sospechoso pasó caminando por Barcelona unos 90 minutos después del ataque con la furgoneta _a través del famoso mercado de La Boquería y casi hasta la Universidad de Barcelona_ antes de robar el coche.



Pérez estaba estacionando su auto, un Ford Focus, entre las 6:10 y las 6:20 de la tarde. Abouyaaqoub lo apuñaló antes de las 6:32, lo puso en el asiento trasero del coche y huyó, dijo Trapero.



Trapero precisó que Pérez ya estaba muerto cuando Abouyaaqoub usó el coche para embestir un retén policial minutos después, atropellando a un policía. Los agentes abrieron fuego contra el vehículo. Cerca de las 7 de la noche, la policía encontró el coche y el cuerpo de Pérez a 3 kilómetros del puesto de control, cerca de Sant Just Desvern, una ciudad al Oeste de Barcelona, pero Abouyaaqoub ya había huido.



El diario español El País publicó el lunes imágenes de Abouyaaqoub huyendo a pie después del ataque en Las Ramblas. Las tres imágenes muestran a un hombre delgado con gafas de sol caminado a través del mercado de La Boquería, junto a Las Ramblas.



El presidente del gobierno catalán, por su parte, afirmó el lunes que las autoridades locales y regionales rechazaron la propuesta del gobierno español de colocar barreras al tráfico que protegieran la zona peatonal de Las Ramblas por considerarlas ineficaces.



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo a la televisora La Sexta que las autoridades municipales y regionales rechazaron la idea porque las barreras no habrían impedido el acceso de vehículos a la zona peatonal en otros puntos. Además, Puigdemont añadió que cerrar Las Ramblas no resultaba práctico porque los vehículos de emergencias necesitaban tener acceso a la zona.



La propuesta del gobierno se hizo después de otros ataques con vehículos grandes en Europa, según medios, aunque no estaba clara la fecha exacta.