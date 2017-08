Putin nombra nuevo embajador en EU

MOSCÚ, Rusia(AP)

El presidente ruso Vladimir Putin nombró a un ex viceministro de defensa como nuevo embajador en Estados Unidos.



El Kremlin dijo que Putin remplazó a Serguei Kislyak, cuyo término concluyó en julio, con Anatoly Antonov, vicecanciller y ex viceministro de defensa considerado de línea dura hacia Washington.



El embajador saliente tuvo un papel prominente en la controversia sobre posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016.



El primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, renunció tras mentir sobre sus contactos con Kislyak. El secretario de Justicia Jeff Sessions se recusó de la investigación sobre la interferencia rusa tras reportes de que no había revelado encuentros con Kislyak.