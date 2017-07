Sessions se reunió con embajador ruso durante campaña de Trump: WP

WASHINGTON D.C. (AP )

El embajador ruso en Estados Unidos dijo que habló sobre temas relacionados con la elección presidencial cuando se reunió con el senador Jeff Sessions en 2016, de acuerdo con un reporte del periódico The Washington Post.



El reporte se basa en declaraciones de funcionarios federales que pidieron el anonimato y que describieron intercepciones de los servicios de inteligencia a las descripciones que hizo el embajador Sergey Kislyak sobre sus encuentros con Sessions.



El ex senador por Alabama fungió como asesor de política exterior para la campaña de Donald Trump y es el actual secretario de Justicia.



Sessions no reveló sus reuniones con Kislyak durante su audiencia de confirmación. Después dijo que no recordaba haber discutido la campaña de Trump con Kislyak.



La portavoz del Departamento de Justicia Sarah Isgur Flores dijo que Sessions mantiene su aseveración previa de que nunca conversó con funcionarios rusos sobre ningún tipo de interferencia con la elección.