Hawai se prepara ante posibilidad de misil de Norcorea

HONOLULU, Hawai(AP )

Hawai es el primer estado que prepara a sus habitantes para la posibilidad de que un ataque con misiles balísticos de Corea del Norte.



La Agencia de Manejo de Emergencias del estado anunció el viernes una campaña de educación pública sobre qué hacer. Los legisladores de Hawai han estado pidiendo a los funcionarios de gestión de emergencias actualizar los planes de la era de la Guerra Fría para hacer frente a un ataque nuclear mientras Corea del Norte desarrolla armas nucleares y misiles balísticos que pueden llegar a las islas.



A partir de noviembre, Hawai comenzará a realizar pruebas mensuales de una sirena que no se ha escuchado en la isla desde el término de la Guerra Fría en la década de 1980. La alarma se probará el primer día hábil de cada mes, después de una prueba de otra alarma monótona con la cual los residentes están familiarizados.



Folletos informativos junto con anuncios de televisión, radio e internet ayudarán a educar al público sobre la nueva sirena y proveerán una guía para que estén preparados. “Si no están educados podrían asustarse con la alarma”, dijo el director general de la agencia, Toby Clairmont, quien destacó que se necesitan varios meses para introducir la nueva alarma.



Debido a que un misil norcoreano tardaría de 15 a 20 minutos en llegar a la isla, las instrucciones son simples: “Métanse, quédense adentro y manténganse sintonizados”, dijo el administrador de la agencia, Vern Miyagi. “No tendrán tiempo de recoger a su familia y de trasladarse al refugio y ninguna de esas cosas... Tiene que ser automático”, agregó.



Destacó que la agencia está tratando de anticiparse a un escenario “muy improbable”, pero es una posibilidad que el estado no puede ignorar.



Hawai es un puesto de avanzada importante y estratégico para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos.