Trump dice "estén tranquilos", pero los dreamers no lo están

HOUSTON(AP )

Los inmigrantes jóvenes a los que un decreto protege de ser deportados dicen que no "estarán tranquilos", aun cuando el presidente Donald Trump ha dicho que deberían estarlo.Varios de los llamados "dreamers" le dijeron el viernes a The Associated Press que no se sintieron reconfortados por la promesa que hizo Trump —en una entrevista con AP— de que no se enfocará en deportar a las casi 800 mil personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños y que viven ilegalmente en el país amparados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual fue promulgado por su predecesor, Barack Obama Trump le dijo a la AP que su gobierno "no va por los 'dreamers', vamos por los criminales"."Esto es lo que pueden escuchar: Los 'dreamers' deberían estar tranquilos", afirmó el mandatario."¿De acuerdo? Eso puedo decirle a usted. Los 'dreamers' deberían estar tranquilos".Fue la declaración más reciente de Trump en la que expresa su apoyo a los inmigrantes en el programa, incluso cuando su gobierno ha lanzado una batida contra la inmigración ilegal.Las autoridades federales han prometido agilizar y aumentar las deportaciones, y han amenazado a los gobiernos locales que no cooperan con los agentes federales de inmigración."Es obvio que las acciones hablan con más fuerza que las palabras", dijo Saba Nafees, una 'dreamer' de 24 años que estudia un posgrado en la Universidad Texas Tech."Sus acciones son bastante aterradoras. Lo que he visto por todo el país, es insoportable para todas estas familias".Juan Escalante, un hombre de 28 años que llegó a Estados Unidos desde Venezuela a los 11, dijo que no se sintió "reconfortado por las palabras del presidente"."Él ha dicho que nos tratará con 'sensibilidad' y que estemos 'tranquilos', pero simplemente parece una afirmación muy vaga", afirmó Escalante.Algunos inmigrantes jóvenes hicieron énfasis en el caso de Juan Manuel Montes, de 23 años, cuyos abogados dicen es la primera persona inscrita en el DACA en ser deportada. Aunque en un principio negaron que Montes estuviera amparado por dicho programa, las autoridades federales dijeron esta semana que había violado sus requisitos.Marielena Hincapie, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho sobre Inmigración, que representa a Montes, dijo que Trump intenta lograr dos objetivos que se excluyen mutuamente."Este es un presidente que está diciendo 'Amo a los dreamers y me preocupo por ellos como niños', y sin embargo está dándoles la espalda y traumatizándolos, así como a sus familias", denunció.