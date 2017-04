George Bush presume foto con su hijo mientras se recupera

(SUN)

Big morale boost from a high level delegation. No father has ever been more blessed, or prouder. pic.twitter.com/ekX4VyG2aO — George Bush (@GeorgeHWBush) 20 de abril de 2017

El ex presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, publicó una foto tierna junto a su hijo y también ex lider de la nación norteamericana, George W. Bush, mientras se recupera en el Hospital Metodista de Houston, donde ingresó hace unos días debido a un cuadro leve de neumonía, enfermedad que padeció a principios del año."Gran impulso moral de una delegación de alto nivel. Ningún padre ha sido más bendecido, ni está más orgulloso", escribió el ex mandatario en su cuenta oficial de Twitter junto con la fotografía que ha conmovido a cientos de usuarios en las redes sociales, sin importar si alguna vez apoyaron o no a ambos ex mandatarios republicanos.Pese a que como presidentes no tuvieron los mejores niveles de aceptación, tras salir de la Casa Blanca, ambos comenzaron a ganarse el corazón de partidarios y opositores del ala conservadora.Mientras que George padre sorprende con sus actividades de alto riesgo, como cuando se lanzó de paracaídas en su cumpleaños número 90, y con sus fotografías en Twitter sobre sus divertidos calcetines; su hijo, Geroge W. Bush, se ha dedicado a pintar y sus retratos de líderes mundiales ya son famosos."El presidente Bush se siente estupendo, y es animado por las visitas regulares de su familia y las llamadas telefónicas de sus amigos", informó hoy Jim McGrath, portavoz del ex mandatario.El expresidente, que gobernó al país de 1989 a 1993, estuvo hospitalizado 16 días en enero para ser atendido por neumonía.En 2015 fue hospitalizado en Maine tras caerse en su casa de veraneo y romperse un hueso del cuello. Y en diciembre de 2014 tuvo que ingresar a un hospital de Houston aproximadamente por una semana debido a que le faltaba el aliento.Por otro lado, en la Navidad de 2012 estuvo en terapia intensiva a consecuencia de una tos relacionada con bronquitis y otros problemas de salud.Bush padece una variante del mal de Parkinson y utiliza una motocicleta eléctrica o una silla de ruedas para moverse. A pesar de que ha perdido capacidad de desplazamiento, de todas formas festejó su cumpleaños 90 lanzándose en paracaídas acompañado de un experto en Kennebunkport, Maine.George Herbert Walker Bush, nacido el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts, también fue congresista, director de la CIA y vicepresidente en el gobierno de Ronald Reagan.