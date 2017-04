Policía asesinado en París también estuvo en el Bataclan

PARÍS, Francia (AP )

El policía que murió a tiros mientras trabajaba sobre la calle más famosa de París había sido testigo de primera mano de los estragos del terrorismo a nombre del grupo Estado Islámico.



Xavier Jugele fue uno de los agentes que se reportó a la sala de conciertos del Bataclan la noche en que tres hombres armados y con bombas sujetas a sus cuerpos irrumpieron en el lugar para asesinar a 90 personas el 13 de noviembre de 2015.



En el atentado más reciente, Jugele fue el único que perdió la vida cuando un atacante abrió fuego con su fusil de asalto en contra de una camioneta de la policía estacionada sobre Campos Elíseos. El grupo Estado Islámico no tardó en atribuirse el incidente, y las autoridades indicaron que el hombre llevaba consigo una nota en que defendía a la agrupación extremista.



La policía de París rechazó revelar más detalles sobre la vida y trayectoria de Jugele, al indicar que su familia había pedido privacidad. Mickael Bucheron, presidente de una asociación francesa de agentes de policía de la comunidad LGBT, dijo a The Associated Press que Juguele cumpliría 38 años a inicios de mayo.



"Era un hombre muy sencillo, de gran corazón. Un tipo realmente bueno", dijo a la AP el vicepresidente de Flag!, Alain Parmentier. "Y realmente adoraba su trabajo".



Jugele se encontraba en el asiento del conductor de la camioneta cuando fue baleado. Otros dos agentes resultaron heridos y el atacante fue abatido por policías en el lugar.



Laurent, colega y amigo de Jugele que también se reportó al atentado en el Bataclan, dijo que Jugele tenía un hijo con su pareja, con quien estaba unido civilmente. Laurent pidió que no ser identificado por su apellido porque no representa de manera oficial a la policía de París.