Assad: No hubo ningún ataque químico en Jan Sheijun

MOSCÚ, Rusia(GH)

El presidente de Siria, Bashar Al-Assad, negó en una entrevista con las agencia rusas RIA Novosti y Sputnik que haya ocurrido un ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun (provincia de Idlib) el pasado 4 de abril y afirma que todo se ha tratado de una "provocación"."Consideramos que es una provocación por una razón muy simple: Si hubiera sido una fuga de gas o un ataque químico, ¿cómo la ciudad pudiera vivir como antes?", agregó que se utilizó de pretexto para atacar la base aérea de Shayrat."Ninguna persona abandonó la ciudad y la vida continuó su curso cotidiano, aunque allí, insisten, fueron utilizadas armas de destrucción masiva", subrayó.Según el mandatario, se ataco la base aérea de Shayrat supuestamente porque desde ahí habían partido los aviones con los químicos para arrojarlos en Jan Sheijun, pero luego de que los EU bombardeara la base no se halló ningún rastro de químicos en el lugar.Al-Assad dijo que desde el primer ataque químico llevado a cabo por los terroristas hace unos años, Damasco solicitó enviar una misión de la ONU para registrar, documentar e investigar estos actos, pero la organización mundial no envió ninguna misión al respecto, recoge la agencia Sana Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, la aviación siria había llevado a cabo un bombardeo en los alrededores de Jan Sheijun contra un almacén de munición de los terroristas."Estas instalaciones contenían fábricas y sustancias tóxicas para producir proyectiles cargados con agentes químicos", ha explicado Konashenkov, según la agencia rusa de noticias Itar Tass, agregando que "desde este gran arsenal se entregaban armas químicas a milicianos en Irak" y que "su uso por parte de terroristas fue confirmado en numerosas ocasiones por organizaciones internacionales y autoridades del país".Rusia declaró la semana pasada que su país dispone de información de que se están preparando provocaciones con armas químicas en varias zonas sirias, entre las cuales está Damasco.Sobre lo anterior, el presidente sirio dijo que “en realidad esta posibilidad existe no sólo debido a los recientes acontecimientos, eso ya sucedió antes y para nosotros este riesgo existe desde el 2013".Agregó que EU hará todo lo posible para derrocar al Gobierno actual de Siria y establecer en el país un régimen "títere", "el objetivo (de EU) es cambiar al gobierno, derrocarlo y en su lugar poner a unos títeres", manifestó.